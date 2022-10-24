吉力马札罗山火势已受控 疑人为活动惹祸

（法新社坦尚尼亚三兰港23日电） 东非国家坦尚尼亚当局今天表示，非洲最高峰吉力马札罗山（Mount Kilimanjaro）发生火灾逾24小时后，火势已经控制下来。国家公园当局官员认为是人为活动肇祸。

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这次大火始于21日晚间，地点在山的南侧海拔约4000公尺处，就在登山路线的卡兰加（Karanga）营地附近。

自然资源与观光部长查纳（Pindi Chana）发布声明表示：「情况大致已控制下来，我们相信林火慢慢就会熄灭。」

吉力马札罗山是坦尚尼亚东北部观光胜地，已入列联合国教科文组织世界遗产（UNESCO World Heritage），每年有数以万计的登山客前往征服被白雪覆盖的峰顶，所幸火灾未造成人员伤亡。

火势受到强风助长，数百名消防队员、国家公园工作人员和平民出动打火。社群媒体上昨天有影像显示，大火烧毁植被和灌木丛，并冒出阵阵灰烟。

目前还不知道火灾起因，可能是登山客或寻找野生蜂蜜的人不小心引发火势。

坦尚尼亚国家公园当局官员巴狄赫（Herman Batiho）说，他很「肯定」是非法盗猎或本地人采集蜂蜜等人类活动所造成。

当地2020年10月也曾发生火灾，火势延续一个星期，烧毁95平方公里山林。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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