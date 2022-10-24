欧洲央行本周料将再度大幅升息

（法新社法兰克福24日电） 俄乌战争导致能源价格飙涨之际，欧洲中央银行（ECB）本周预料将把忧心经济衰退的疑虑搁一旁，再次大幅升息来对抗通膨。

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由19个成员国组成的欧元区9月通膨攀抵近10%，创下历史新高，是欧洲央行通膨目标2%的5倍。

欧洲央行管理委员会上月前所未见升息75个基点（3码），不少观察家认为欧洲央行27日决策会议将再度升息75个基点。

俄罗斯持续对欧洲减供天然气，令人忧心能源短缺，以及令人咋舌的电费和暖气帐单，区域内的家庭和企业准备迎接凛冽的寒冬。

俄乌战争也推升粮食价格，疫情时期的供应链塞车，加上制造成本攀升，也增添物价压力。 德国联邦银行（中央银行）总裁内格尔（Joachim Nagel）日前告诉哈佛大学学生：「那些认为通膨已死的人现在明事理了。通膨野兽已从沉睡中苏醒，现在要看货币决策者如何再度制伏通膨怪兽。」

荷兰国际集团（ING）经济学家布兹斯基（Carsten Brzeski）表示：「升息75个基点似已成定局。欧洲央行已经不管衰退风险。」

凯投宏观公司（Capital Economics）分析师表示，他们预估欧洲央行升息幅度可能会更大，一口气升息100个基点（4码），然后在接下来几个月小幅升息。

© 2022 AFP