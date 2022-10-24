索马利亚饭店遇袭酿9死47伤

（法新社索马利亚首都摩加迪休23日电） 索马利亚南部朱巴兰州的维安部门首长表示，当地港市奇斯梅耀一间饭店遭到攻击，造成9死47伤，伊斯兰主义组织青年党声称他们与此案有关。

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与盖达组织（Al-Qaeda）有关的青年党（Al-Shabaab）主要针对索马利亚首都摩加迪休和中部地区发动攻击，他们最近攻击行动又增加，奇斯梅耀（Kismayo）的案件是最新的一起。

今天的袭击始于中午12时45分，一辆载有炸弹客的汽车撞上塔瓦卡酒店（Hotel Tawakal）的入口；这起事件于下午7时攻击者遭维安部队击毙后落幕。

朱巴兰（Jubaland）维安首长奥斯曼（Yusuf Hussein Osman）告诉记者，伤亡者包括正要离开附近一所学校的学生。他又说，包括自杀炸弹客在内的4名攻击者都已丧命。

他说：「第1个人引爆炸弹死亡，其他3人则被维安部队击毙。」他的说法证实警方稍早发出的声明。

警员伊斯梅尔 （Abdullahi Ismail）说：「这不是他们当作目标的政府机关，只是一间平民常去的普通饭店。」

攻击发生时，哈山（Farhan Hassan）正在饭店外，他说：「一名自杀炸弹客驾车闯到饭店入口，随后枪手进到饭店。」

青年党声称这起6个多小时的攻击事件是他们所为，并称朱巴兰的政府官员当时正在饭店里。

© 2022 AFP