马克宏：俄乌和平有可能 惟乌克兰人决定才能实现

（法新社罗马23日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天在罗马举行的和平峰会上表示，俄乌实现和平是可能的，但只有在乌克兰人决定的时候才能实现。

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自2月俄罗斯侵略乌克兰以来，马克宏即有别于西方其他领袖，积极推动保持和俄罗斯总统蒲亭会谈的管道畅通。

法新社报导，在罗马的天主教慈善机构「圣艾智德团体」（Community Sant'Egidio）主办的和平峰会上，马克宏发表演说指出：「不要让和平成为俄罗斯权力的人质。」这场和平峰会有来自世界各地的政治、宗教领袖参加。

「和平是可能的，但只有当乌克兰人做出决定的时候才能决定。」

「和平将和另外一方建立，也就是今日的敌人，双方在谈判桌上达成。」

马克宏一再呼吁和蒲亭举行会谈而面临外界批评。

马克宏坦承，对于那些为了自身的自由而奋战的人来说，当下呼吁和平是难以承受的，这让他们觉得受到背叛的感觉。

然而，马克宏强调，必须要有「勇气」争取和平，即使「在战争中想像和平是最难以想像的事」。

马克宏办公室表示，他昨天下午抵达罗马，傍晚和义大利新任总理梅洛尼（Giorgia Meloni）会谈。

© 2022 AFP