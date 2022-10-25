乌克兰指控俄罗斯故意拖延船只检查 妨碍谷物出口

（法新社基辅24日电） 乌克兰当局今天指控俄罗斯故意拖延谷物出口协议下的船只检查程序，导致逾165艘从土耳其出发、准备载运谷物到国外的船只迟迟无法抵达乌国港口，进而威胁全球粮食安全。

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法新社报导，乌国外交部批评，俄国检查人员「一直严重拖延船只检查程序…导致超过165艘货船在博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）附近大排长龙，而且数字与日俱增」。

乌国外交部强调：「我们有理由相信，俄罗斯之所以拖延谷物出口协议下的船只检查工作，是出于政治动机。」

乌国还指控，俄罗斯蓄意阻碍乌国谷物发货，此类行动「破坏全球粮食安全，尤其是对南半球地区」。

据乌国说法，延误已导致基辅无法额外出口300万吨谷物，约1000万人的粮食安全因此受到威胁。

位于土耳其伊斯坦堡、负责监督协议执行状况的联合协调中心（Joint Coordination Centre，JCC）也在今天深夜发布声明，证实发生延误状况，但未将责任归咎任何一方。

JCC担忧，延误状况恐导致供应链和港口营运中断。

JCC发言人告诉法新社，目前有170多艘船只在博斯普鲁斯海峡等待前往乌国港口装载粮食。

据JCC统计，自俄乌谷物出口协议于8月1日生效以来，乌国已出口超过850万公吨的谷物与粮食至欧洲、中东，还有少量运往非洲地区。

© 2022 AFP