传德国拟减少中资收购股份 允许中远集团入股汉堡港

（法新社柏林25日电） 德国政府消息人士今天透露，柏林即将达成协议，允许一间中国企业在第一大港汉堡货柜码头持有较原订计画更少的股份，以平息总理萧兹打算贯彻中国投资计画引来的强烈反弹声浪。

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消息人士告诉法新社，中国航运巨头中国远洋海运集团（Cosco）预定收购汉堡港（Hamburg）货柜码头35%股份，这项交易于去年达成协议，但目前尚未得到联邦政府批准。据规定，如果本周仍未能找到「紧急解决方案」，交易将自动进行。

根据当局提议的折衷方案，政府将批准出售24.9%的股份，这足以剥夺中远集团的所有投票权。

欧洲最繁忙港口之一、汉堡港托勒奥特（Tollerort）货柜码头的命运在德国引发激烈争论。

由于近来才因过度依赖俄罗斯能源而深受打击，柏林对外国控制关键基础设施的计画可说越来越小心谨慎。

目前，包括经济、国防和外交在内的6个德国部长都希望否决与中远的交易，而总理萧兹（Olaf Scholz）则支持相关计画。

消息人士说，「紧急解决方案将可阻止（北京对德国重要基础设施的）战略参与，并将其简化为单纯的财务参与。」

「当然，这仍不足以化解实际担忧」，且6名部长仍希望全面禁止中资收购。

萧兹将于11月初访问中国，成为自2019年11月以来首位访问北京的欧盟领导人。

尽管欧洲日益担忧对中国的经济依赖，但萧兹仍坚持德国应与这个亚洲大国维持深厚的商业关系。

© 2022 AFP