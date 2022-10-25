俄富豪超级游艇行踪曝光 香港恐成制裁对象避风港

（法新社香港25日电） 俄罗斯总统蒲亭好友、钢铁大亨摩达雪夫的超级游艇不久前停泊在香港。国际贪腐调查机构为此警告，香港恐成为俄国权贵和官员躲避西方制裁的避风港。

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摩达雪夫（Alexey Mordashov）价值5亿美元的豪华游艇名为「Nord」，20日离港前，已在当地停泊逾3周。

俄罗斯2月入侵乌克兰后，和蒲亭（Vladimir Putin）关系密切的摩达雪夫是美国、欧盟和英国制裁的俄国权贵之一。

今年全球多个司法管辖区先后查扣俄国权贵的游艇和其他资产，但香港表明不会跟进，并强调港府仅会执行联合国制裁措施，而不会执行个别国家的单方面制裁。

针对此番表态，华府谴责，香港身为国际商业中心的声誉可能因此受损。

国际透明组织（Transparency International）可疑资金流向专家马蒂尼（Maira Martini）表示，对于那些「企图藏匿资产和洗钱者」，香港一向是有利的司法管辖区。

她指出，在香港，「可轻松注册成立用以藏匿资金和隐藏真正所有者的空壳公司。」

马蒂尼告诉法新社：「港府近来宣布无意执行制裁，让香港对俄罗斯权贵来说更具吸引力。」

美国智库「捍卫民主基金会」（Foundation for Defense of Democracies）专家鲁吉洛（Anthony Ruggiero）表示，香港正慢慢向北京看齐。

「我认为在这个时刻和这个层面上，关于核扩散和对俄施压的意愿，我们必须把香港视同中国。」 港府特首李家超及其他高阶官员因涉及打压政治自由，已被列入华府制裁黑名单。

莫斯科驻香港总领事萨吉托夫（Igor Sagitov）则表示，俄罗斯人面临了很多难题。

萨吉托夫告诉法新社：「部分设籍于此的外国金融机构、保险和运输公司歧视俄罗斯企业和公民，即使他们不在制裁名单中也一样。」

不过，萨吉托夫仍相信，香港是个适合经商的城市。

「俄罗斯和中国之间的贸易量成长迅速，香港肯定会受惠。」

被问及摩达雪夫的游艇时，萨吉托夫回应，莫斯科当局「感谢香港政府的作法」。

他说，「这种作法是基于法治，而非基于某种凭空想像的规范。」

© 2022 AFP