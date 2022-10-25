办世足赛狂挨骂 卡达国王：没主办国被批那么惨过

（法新社杜哈25日电） 卡达国王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天表示，卡达筹备世界杯足球赛（World Cup）遭受「空前」批评，而这类攻击已形同「诽谤」。

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塔米姆在演说中表示：「自从我们赢得主办世界杯的荣耀后，卡达承受了不曾有主办国面对的空前（批评）活动。」

国际足球总会（FIFA）2010年给予卡达世界杯的主办权，此后卡达耗资数百亿美元筹备。但这个蕴藏丰富能源的波斯湾国家对待外籍劳工、LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）与女权的方式，不断受到检视。

塔米姆告诉卡达立法会：「起初我们真诚处理这些事，甚至认为有些批评是正面、有用的，帮助我们进行必要的发展。」

「然而很快我们就明白，这种活动持续扩大，还纳入诽谤和双重标准，而且很不幸地，猛烈到让很多人纳闷，背后的真实理由和动机为何。」

卡达是第一个主办世界杯的阿拉伯国家，FIFA主席英凡提诺（Gianni Infantino）曾说，卡达世界杯将是「史上最佳」。

2022年世界杯足球赛预计于11月20日开幕。

© 2022 AFP