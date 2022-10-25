岳父财力雄厚妻富过女王 英新相苏纳克生活豪奢

（法新社新德里24日电） 英国下任首相苏纳克的印度裔妻子阿克莎塔．莫西有个富豪爸爸，个人财产比已故女王还多，在平民百姓受物价飙涨所苦时，苏纳克穿名牌鞋到工地拉票、砸千万盖泳池等过往都被挖出。

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苏纳克（Rishi Sunak）的76岁岳父纳拉雅纳．莫西（N.R. Narayana Murthy）于1981年共同创办了科技巨头印福思科技公司（Infosys）。这家软体外包服务巨擘现在市值达750亿美元，将印度转型成「全球的后勤办公室」。

「富比世」（Forbes）杂志2012年公布的「当代最伟大的12位大企业家」中，只有两名非美国人上榜，身为印福思创办人的纳拉雅纳是其中之一，他是在1974年遇到改变他一生的时刻，当时他在共产主义的东欧被关了4个晚上。

纳拉雅纳事后说：「那4个晚上把我从困惑的左派人士，扭转成坚定的慈悲资本主义者。」

苏纳克的岳母苏达（Sudha）是塔塔汽车公司（Tata Motors Ltd.）的首位女工程师，她最出名的事迹是她曾在明信片中向塔塔董事长抱怨，称公司的规定暗指「女性应徵者不必申请」工程师职位。

苏达被视为「印度最受欢迎的奶奶」，她是着作等身的作家，在从事公益活动上拥有强大号召力，设立了6万间图书馆并建造1万6000间厕所，尽管拥有庞大财富，她依旧待人谦逊，因此享有盛名。

苏达严厉管教她的小孩阿克莎塔．莫西（Akshata Murty）与罗安．莫西（Rohan Murty），规定他们在家不能看电视，并坚持他们跟同学一样，坐电动三轮车上学。

在有种姓制度的印度，媒妁之言的婚姻依旧是常见的景象，但他们对于阿克莎塔挑选家境小康、出自南安普敦（Southampton）医师世家的儿子苏纳克为夫婿没有意见。

阿克莎塔的父亲在一封信中说，苏纳克「正如你向我形容的那样，聪明、帅气、最重要的是诚实」。

苏纳克与阿克莎塔是在美国史丹佛大学（Stanford University）相识，当时阿克莎塔在攻读MBA学位，而即将出任英国首相的苏纳克是傅尔布莱特基金会（The Fulbright Foundation）学者，有牛津大学学位。

依印度讲究排场的标准来看，他们在2009年举办的婚礼相对朴实，但宾客众星云集，约有1000人共襄盛举，包括政治人物、实业家与板球明星等。

阿克莎塔在印福思持有的股份约达7亿美元，比已故的英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）还要富有，根据「星期日泰晤士报」（Sunday Times）2021年富豪榜，伊丽莎白二世的个人财产约为4亿6000万美元。

42岁的阿克莎塔最近几年也有数以千万计美元的股利收入，但由于她在英国具有「非居籍」（non-domicile）身分，因此可以免缴一些英国收入税。

为了平息有损他先生政治仕途的民众怒火，阿克莎塔4月表示她将缴纳英国对她全球收入课徵的税金。

她在推特（Twitter）发文说：「我缴税是因为我想做，而不是因为法规要求我这么做。我的决定…不会改变印度还是我的出生地、国籍、父母祖国与居住地的事实。但我也爱英国。」

苏纳克夫妇育有两个女儿并养了一只上镜的狗狗，在一般民众生活陷入困境时，他们奢华的生活也被英国媒体挖出。

今年8月，英国媒体报导，他们在乡下住所花了40万英镑（约新台币1498万元）盖了游泳池。今年7月，苏纳克脚踩Prada乐福鞋，到满地都是瓦砾的建地拉票。

与苏纳克至少拥有4栋房产，包括在伦敦肯辛顿（Kensington）价值700万英镑的5房住所。他们在美国加州圣塔蒙尼加（Santa Monica）也有一栋公寓。

阿克莎塔曾涉足金融与行销，后来在2010年成立自己的时尚品牌Akshata Designs。

根据「时尚杂志」（Vogue）2011年的介绍，阿克莎塔与偏乡艺术家合作，制作印度与西方融合的服装，成为众人「发现印度文化的媒介」。

© 2022 AFP