德国与欧盟领袖推动新马歇尔计画助重建乌克兰

(法新社柏林25日电) 德国与欧盟领袖今天在柏林召开会议,讨论为重建乌克兰推动一项「新马歇尔计画」。德国总理萧兹称,即使俄罗斯入侵战火仍在延烧,这却是一项必须立即展开的「世代任务」。

身为七大工业国集团(G7)轮值主席的萧兹(Olaf Scholz)表示,乌克兰未来数十年在寻求修复和升级重要基础设施的过程中,可以依靠国际社会提供支持。

萧兹在会议开幕致词时称,这次会议堪称为21世纪制定一个新的马歇尔计画(Marshall Plan),一个必须现在就展开的世代任务,这项任务需要结合整个国际社会的力量。

马歇尔计画是二次世界大战结束后美国推动的一项倡议,目的是协助西欧国家重振经济。这次柏林会议是要讨论「如何确保及如何在未来数年和数十年内资助乌克兰复元、重建和现代化」。

萧兹说,重建乌克兰「对几代人会是一项挑战」,但也提供了一次机会,来实现道路、桥梁、学校、医院和运输连系的现代化。

欧盟执行委员会主席范德赖恩(Ursula von der Leyen)表示,乌克兰饱受战火蹂躏,其破坏规模「令人震惊」。世界银行估计损失高达3500亿欧元(约合新台币11.16兆元)。

她说:「这肯定不是一个国家或一个联盟可以单独提供的,我们需要所有的人参与。」

这项为期1天的会议聚集了国际组织、私营企业代表以及政治领袖,乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)也透过视讯在会上发表谈话。他呼吁国际支持者们弥补乌国2023年380亿美元的预算缺口,并称乌克兰若要重新站立起来,这类援助是必须的。

乌克兰总理什米加尔(Denys Shmyhal)则称迫切需要资金「协助我们度过这个冬天,将人民从人道灾难中拯救出来」。

他说,缓解这一危机还能「让欧洲大陆免于迁徙潮和移民海啸」,已有数百万乌克兰人逃往欧盟国家。

波兰总理莫拉维茨奇(Mateusz Morawiecki)呼吁欧洲在战争继续进行时,坚决对抗俄罗斯,并警告切勿不惜一切代价企图寻求结束战斗。

他说:「对俄罗斯的绥靖政策已告破产,任何人仍试图采用这种作法会拖累欧洲。」

莫拉维茨奇坚称欧洲「比俄罗斯强大得多」,但俄罗斯总统蒲亭仍处于不败之地的事实「只能证明(欧洲)在某种程度上是一只纸老虎」。

他警告:「如果我们不赢得与俄罗斯的战争,我们所面临的不仅是失去乌克兰及其安全的风险,我们面临整个欧洲大陆被边缘化的风险。」

莫拉维茨奇引用莎士比亚的着名台词说,这是欧洲坚持其宗旨和价值观的关键时刻。他说:「世界只与强者打交道,欧洲必须证明自己的实力。这是我们『生存或死亡』(to be or not to be)的时刻。」

© 2022 AFP