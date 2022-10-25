德黑兰：俄若用伊朗无人机袭乌国 当局不会坐视

（法新社德黑兰24日电） 伊朗外交部长今天表示，倘若有明显迹象显示俄罗斯使用伊朗制造的无人机来攻击乌克兰，德黑兰当局不会「无动于衷」。

广告 继续浏览后续

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，俄罗斯向伊朗订购约2000架无人机，与俄军最近用来攻击乌克兰的无人机为同一款。

伊朗外长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在媒体发布的影片中说：「在乌克兰战争期间…我们反对向俄罗斯和乌克兰双方提供武器。」

阿布杜拉希安重申：「我们没有向俄罗斯提供任何武器或无人机，让他们在战争中对付乌克兰。」但他承认两国在防务方面有合作。

阿布杜拉希安表示，伊朗愿就此事与乌克兰直接对谈，还说他几天前曾请欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）代为转达此意。

「我向波瑞尔强调，如果…我们明确知晓俄罗斯使用伊朗制无人机来对付乌克兰，我们绝不会对这项问题坐视不管。」 最近几周，基辅和其西方盟邦一再指控莫斯科使用伊朗制造的无人机来袭击乌克兰。

美国、英国和欧盟已就无人机问题，对伊朗实施制裁。

鉴于有媒体报导指伊朗向俄罗斯供应无人机，乌克兰上个月决定大幅调降与伊朗的外交关系。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP