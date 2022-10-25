怪兽气旋侵袭孟加拉 至少酿16死

（法新社孟加拉库卡塔25日电） 怪兽级气旋西塘（Sitrang）24日侵袭南亚国家孟加拉，造成至少16人死亡，约100万人被迫撤离家园。

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孟加拉沿海15个地区，约有1000万名居民遇上停电，另外，南部和西南部的学校停课。

印度洋的气旋，一如大西洋的飓风和太平洋的台风，经常带来威胁。不过科学家表示，气候变迁很可能造成气旋发生的机率更为频繁。

怪兽气旋「西塘」24日晚间登陆孟加拉南部，当局在西塘来袭前，已设法将大约100万人疏散到安全的地点。

孟加拉灾害管理部（Disaster Management Ministry）秘书阿山（Kamrul Ahsan）告诉法新社说，居住在偏远岛屿和河岸等低洼地区民众，已经疏散至数千座几层楼高的避难所。

政府官员纳哈（Jebun Nahar）说，有14人丧生，大多是遭倒下的大树压死，另外北部的亚穆纳河（Yamuna），有船只因狂风暴雨沉船，2人不幸遇难。纳哈说，「我们仍未取得所有损失的报告」。

孟加拉首都达卡（Dhaka）距离暴风圈中心数百公里，当地树木也被连根拔起。孟加拉全国大多数地区遭暴雨侵袭，达卡、库纳（Khulna）和巴利萨（Barisal）洪水泛滥，24日降雨量共达324毫米。

此外，约有3万3000名缅甸洛兴雅（Rohingya）难民，被送往孟加拉湾（Bay of Bengal）一个易发生暴风雨的岛屿安置，此举引发争议。孟加拉官员说，他们被下令待在室内，目前并未传出任何伤亡或灾情。

© 2022 AFP