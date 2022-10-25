法俄对话协会高层被爆拿好处挺俄 当局调查

（法新社巴黎24日电） 促进法国与俄罗斯交流的组织「法俄对话协会」现在正在法国遭到调查，法院希望确定包括1位欧洲议会议员和1位前参议员在内的协会高层，是否透过帮俄罗斯说好话牟利。

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巴黎检察官办公室今天表示，2021年起已展开2起调查，1起涉及贪污和以权谋私，另1起则涉及背信和洗钱。

根据熟悉调查的消息人士，隶属极右派「国民联盟」（ National Rally）、2012年起担任法俄对话协会（Franco-Russian Dialogue）共同主席的欧洲议会议员马利雅尼（Thierry Mariani），以及协会成员、前参议员迪波哥（Yves Pozzo di Borgo），都是遭调查的核心人士。

「世界报」（Le Monde）引述熟悉调查的消息人士报导，马利雅尼和迪波哥花俄罗斯的钱去旅行，司法部正设法了解两人收受的馈赠，在多大程度上与偏向俄罗斯的立场相关。

法俄对话协会2004年在俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）和时任法国总统席哈克（Jacques Chirac）赞助下成立，宗旨是作为「两国政治、经济和文化交流工具」，「深化法俄战略与伙伴关系」。

法新社联系上马利雅尼询问此事时，马利雅尼表示，「透过媒体获悉这些调查」，让他十分「震惊」。他说，协会账目透明并受到控制，他并未收到该组织的「任何款项」，「我没有在俄罗斯公司持有任何股份」。

迪波哥则不愿对法新社发表评论。

© 2022 AFP