绿色和平：美国塑胶垃圾回收率才5%

（法新社华盛顿24日电） 环保团体「绿色和平组织」（Greenpeace）美国办公室今天发布报告称，塑胶产品迅速大量增加，回收率却持续下降，抨击产业界所称创造高效率循环经济是个「谎言」。

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绿色和平组织名为「循环主张再次落空」的研究发现，2021年美国家庭制造约5100万吨塑胶垃圾中，只有240万吨被回收，仅占约5%。

2014年塑胶回收率达到10%高峰后就一路走下坡，中国2018年停止接受西方塑胶垃圾后，情况尤其明显。

随石化产业扩张和成本降低，非再生塑胶制成的原生塑胶产量正迅速上升。

报告指出，原生塑胶的生产成本远低于再生塑胶，而且品质更好，直接与再生塑胶竞争。

绿色和平美国办公室倡议人士蓝斯登（Lisa Ramsden）告诉法新社：「产业团体和大公司一直推动以回收为解决方案…藉以将责任推得一干二净。」

她点名可口可乐公司（Coca-Cola Co.）、百事公司（PepsiCo Inc.）、联合利华公司（Unilever）、雀巢公司（Nestle）是罪魁祸首。

根据报告，塑胶回收之所以是「失败概念」有5个主要原因。

首先，塑胶垃圾产量很大且极难收集。其次，即使全部收集起来，从功能上来讲，每年制造的数以兆计消费性塑胶垃圾也无法进行分类。第三，回收过程本身对环境有害、工人恐暴露在有毒化学物质下，而且过程中也会产生塑胶微粒。

第四，再生塑胶可能遭到回收箱内其他类型塑胶污染，因而具有毒性风险，无法再制成食品级原料。第五，回收成本高得吓人。 蓝斯登呼吁企业支持联合国成员国2月同意制定的「全球塑胶公约」（Global Plastics Treaty），并朝着重新填充和再利用的策略迈进。

© 2022 AFP