苏纳克就任英相 接受世界各国致意

（法新社巴黎25日电） 英国今年以来第3位首相苏纳克（Rishi Sunak）今天就职，成为担任这项职务的首位有色人种，他接受世界各国领导人致意。

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美国总统拜登对苏纳克表示祝贺，拜登在推特贴文说，「我期待和您携手，在对全球安全繁荣攸关重大的问题上扩大两国合作，包括对乌克兰继续提供坚定支持」。

乌克兰总统泽伦斯基在社群平台发文说，他希望苏纳克能「成功克服英国和整个世界如今面临的一切挑战」；并说，他「准备继续加强乌、英战略伙伴关系」。英国多月来是最坚定支持乌克兰抗俄的国家之一。

法国总统马克宏在推特写说：「我们将一同继续努力，以应对此刻的挑战，包括乌克兰战事及其对欧洲和全世界造成的诸多后果。」

义大利新任总理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她「渴望与（苏纳克）和他的内阁合作因应共同挑战，并维护我们共同的自由和民主价值观念」。

欧洲联盟主管英国脱欧后对英关系的官员塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）表示，「正面的欧盟对英关系具有战略重要性」；并誓言努力建立「充分遵守双边协议的伙伴关系」，包括有关北爱尔兰与欧盟会员国爱尔兰边界争议的协议。 俄罗斯政府发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）则表示：「我们认为，在可预见的未来，英、俄关系没有任何正面改变的先决条件、理由或希望。」

© 2022 AFP