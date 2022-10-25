黎巴嫩总统历经4轮投票仍难产

（法新社贝鲁特24日电） 黎巴嫩总统奥恩（Michel Aoun）任期将在1周后结束，但国会今天第4轮投票仍无法选出继任人选，3年来已为经济崩溃所苦的黎巴嫩，危机四伏状况恐进一步加深。

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奥恩下台日期逼近，但黎巴嫩仍由看守政府领导，因为主要政党无法达成共识，迟迟不能选出一个合适的政府接替5月份任期即已届满的政府。

上月以来国会历经4轮投票，但没有1位候选人能取得政党的足够支持，让人担心权力真空延续，这对过去3年货币贬值超过90%、国民看着银行存款蒸发的黎巴嫩来说，将是不可承受之重。

捐助者疑虑仍深，要他们解冻数十亿美元的纾困基金，非得有基本的政治合作不可。

英国皇家国际事务研究所（Chatham House）中东及北非部主任哈蒂柏（Lina Khatib）表示：「奥恩任期结束后最可能的场景就是总统权力继续真空，直到黎巴嫩大党就人选达成共识为止。」

议员毛华德（Michel Moawad）今天在国会赢得最多选票，取得128席国会中39位议员支持，但距离赢得总统大位的86票仍有很大差距。

其他领先者还包括出身政治世家、曾任部长的弗朗吉亚（Sleiman Frangieh），他和「真主党」（Hezbollah ）关系密切，也和叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）有私交。

有伊朗撑腰的「真主党」并未正式为任何候选人背书，但一般认为弗朗吉亚是真主党偏好的人选。

和真主党接近的消息人士告诉法新社，伊朗的宿敌沙乌地阿拉伯不会支持弗朗吉亚，因为他与沙国不愿接触的叙利亚关系密切。

毛华德则与美国关系良好，他多次要求真主党解除武装。

依照黎巴嫩长期以来的权力分享制度，总统大位会保留给天主教马龙派（Maronite Christian）教徒。

支持毛华德的卡泰伯党（Kataeb Party）议员汉卡奇（Elias Hankash）表示，真主党压宝权力真空，为的是让对手疲惫不堪，然后就能藉由「胁迫达成协议」。

2019年黎巴嫩爆发严重的金融崩溃，陷入近代史上全球最惨重的经济危机之一，若要取得国际货币基金（IMF）贷款就得着手改革，但至今改革多未开始进行。

一位西方外交界人士告诉法新社：「黎巴嫩现在最不需要的就是政治危机，黎巴嫩需要的是领导力，来推动落实国际货币基金协议所需的改革。」

© 2022 AFP