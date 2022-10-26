中国警侨服务站遭控骚扰 荷兰称非法设立将调查

（法新社海牙26日电） 媒体报导，中国政府在荷兰设立至少两个没有申报的非正式「警察局」，藉此对中国的异议人士进行骚扰。荷兰外交部今天表示，正就报导内容展开调查。

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荷兰媒体找到证据，证实这种对外宣称处理侨务的「警侨事务海外服务站」成为中国政府打手，试图让在欧洲的中国异议分子噤声。

荷兰外交部发言人指出，这种非正式「警察局」为非法设立。

中国大使馆表示，不知道有这种机构存在。

总部设在西班牙的非政府组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）公布「海外110─中国跨国警务失控」（110 Overseas-Chinese Transnational Policing Gone Wild）报告，引发相关调查。

据「保护卫士」，中国两个省公安局已在5大洲的21国设置54个「警侨事务海外服务站」，大部分在欧洲，包括其中9个在西班牙、4个在义大利。而在英国，「保护卫士」在伦敦发现两个、苏格兰的格拉斯哥（Glasgow）发现一个。

表面上，设置这种单位是为了因应跨国犯罪并履行行政职责，诸如更换中国驾照等。然而「保护卫士」表示，它们其实肩负「劝导任务」，目的在强迫涉嫌发表不利中国政权言论者回国。

荷兰媒体RTL新闻（RTL News）和新闻调查平台「跟随金钱」（Follow the Money）报导，中国异议人士王靖渝在荷兰遭到中国警方追捕。

王靖渝告诉荷兰记者，他今年稍早曾接获电话，对方自称任职于这种警侨事务海外服务站，并且敦促他返回中国「解决我的问题，为我的父母着想」。从那个时候起，他说自己经历一场系统性骚扰与恐吓，而他认为这是由中国政府特务一手策划。

中国大使馆向RTL表示，对于此类「警察局」的存在并不知情。

荷兰外交部发言人表示，在荷兰，这种警侨事务海外服务站的存在属非法，将会「调查它们在当地作为，并且采取适当行动」。

「保护卫士」指出，中国警务战术「大有问题」，因为他们?有坚实的犯罪证据，也?有遵守地主国的正当程序，就锁定嫌疑人，主要手法是威逼胁迫逃亡者的家人「劝服」他们回家。

中国全国人大常委会9月2日表决通过「反电信网络诈骗法」，将于12月1日起施行，其中提到将推进国际执法司法合作，并明文规定可追究境外诈骗损害民众权益的责任。

理论上，这项新立法结合外国领土上的中国警察单位，将使得异议分子无处藏身。

现在，荷兰政府将面临双重压力，一方面是如何确保已经获得庇护的中国异议人士能够得到保护，同时也要确保如何在荷兰维护荷兰法律。

© 2022 AFP