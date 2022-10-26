伊朗镇压抗议 人权团体：安全部队艾米尼家乡开枪

（法新社巴黎/德黑兰26日电） 库德族人权团体Hengaw指出，伊朗安全部队在22岁女子艾米尼家乡萨盖兹镇开枪并且发射摧泪瓦斯，对纪念艾米尼之死的活动进行镇压。她是伊朗各地最新一波抗议潮的核心。

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总部设在挪威的Hengaw对库德斯坦地区（Kurdistan）违反人权事件进行观察，今天表示：「安全部队在萨盖兹镇（Saqez）津丹广场（Zindan square）对民众发射摧泪瓦斯并且开枪。」

22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不当着装」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期间死亡，诉求推翻体制内神职机构的抗议风潮自此席卷伊朗各地。

伊朗今天宣布，对欧洲联盟的媒体和个人实施制裁，藉以报复欧盟针对伊朗警方镇压这波抗议潮而祭出的惩罚性措施。

欧盟于17日对伊朗道德警察和电信部长在内的11名官员实施制裁，指控他们参与镇压抗议人士。

伊朗外交部对此作出回应，透过声明宣布，对欧盟的8个机构、12名个人实施制裁，因为他们「支持恐怖组织」、在伊朗「激发骚乱、暴力和恐怖行径」。

遭到制裁的包括德国之声（Deutsche Welle）和法国国际广播电台（Radio France Internationale）的波斯语频道、欧洲和法国政治人物，以及任职德国「画报」（Bild）的两名个人。

根据声明，制裁内容包括签证禁令，以及扣押他们在伊朗司法管辖权下的财产与资产。

在英国因艾米尼之死而制裁伊朗道德警察后数日，伊朗19日也宣布对英国实体和个人实施制裁。

© 2022 AFP