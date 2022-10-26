俄坚称乌克兰将引爆「脏弹」 西方称没有证据佐证

（法新社纽约联合国总部25日电） 俄罗斯今天向联合国安理会坚称，乌克兰将在战场引爆一枚「脏弹」，但西方国家外交官称莫斯科未拿出任何证据佐证。

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莫斯科是在23日首度指控乌克兰拟用脏弹，安理会今天为此举行闭门会议；俄罗斯相信乌克兰想在战场引爆一枚粗劣核弹，然后嫁祸俄军。

俄罗斯驻联合国副大使纪柏梁（Dmitry Polyanskiy）会后说：「我们认为这极其危险。乌克兰有一切这么做的理由，因为泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）政权一来要避免败仗，二来是要把北大西洋公约组织（NATO）扯入与俄国直接冲突。」

他说这样的计画「十分危险，但有助泽伦斯基政权持续掌权」。

英国驻联合国大使卡琉济（James Kariuki）反驳俄罗方指控，「在这次闭门会议中，我们没见到任何新证据」还说国际原子能总署（IAEA）调查员获基辅之邀调查核设施后，目前已动身前往乌克兰。

他说：「我们应澄清，这完全只是俄国的错误讯息。」

美、法、英3国发布联合声明反驳俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）的相关指控，称这只是莫斯科想升温战争的密谋。

© 2022 AFP