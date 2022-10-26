巴黎奥运开幕式将移师塞纳河 选手搭船游河登场

（法新社巴黎25日综合外电报导）法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）今天表示，2024年夏季奥运开幕式将搬到塞纳河上举行，届时预计将吸引60万人共襄盛举。

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法新社报导，巴黎奥运开幕式将于2024年7月登场，法国计划不按惯例在田径场上举行，各国运动员和代表团将搭船出场，约200艘船只组成的船队沿着塞纳河（Seine）顺流而下，沿途饱览巴黎美景。

达马南告诉法国参议院委员会，塞纳河畔可容纳10万人，观众必须购买门票入场，另外50万人则可在街道上免费观赏。

尽管仍有维安方面的疑虑，巴黎奥运（Paris Olympics）主办单位依然雄心勃勃地为开幕式做准备。

达马南说，当局将为开幕式部署3万5000名军警维安，同时要求主办单位必须另雇3000名安全人员。

他说，这段期间，每天平均会有3万名警察和宪兵执行勤务；所有内政部工作人员也禁止休假。

巴黎奥运预定2024年7月26日开幕、8月11日闭幕，包括环法自由车赛（Tour de France）等其他重大体育赛事或文化活动的举行时间若与奥运发生冲突，都将取消或更动。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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