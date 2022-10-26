德国政府准中资入股汉堡港

（法新社柏林26日电） 德国总理萧兹不赞成直接否决中国航运巨头中国远洋运输公司入股德国第一大港汉堡的货柜码头，德国联合政府今天同意中远海运取得「比计划中较小」的不到25%股权。

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德国经济部在声明中指出，萧兹（Olaf Scholz）内阁达成妥协，同意中国国有企业中国远洋运输公司将可收购经营汉堡港（Hamburg）的汉堡港口与物流公司（HHLA）持有的托勒奥特（Tollerort）货柜码头「低于25%」股权。

声明称：「部分禁止原因在于存在对公共秩序和安全的威胁。」

中国远洋运输公司原本计划买下托勒奥特货柜码头35%股权。如果本周没有达成妥协解决方案，交易将自动生效。

至关重要基础设施可能落入外资手中，引发关切。业务量居欧洲第3的托勒奥特货柜码头何去何从，在萧兹的联合政府内部也引发争论。

前汉堡��长萧兹支持这项交易案，一再强调对中国坚实贸易关系的重要性。他定于下周访问中国，将成为自从2019年11月以来首位访中的欧洲联盟领袖。

不过执政联盟伙伴绿党（Greens）和自由民主党（FDP）以安全风险为由，倾向否决本案。

过度依赖俄罗斯能源而蒙受严重冲击后，许多德国人也担心经济上会太依赖中国。包括经济、国防和外交部在内的6个部会都反对本案。

消息人士告诉法新社，欧洲联盟执行委员会（EC）也对本案持保留态度。

经济部指出，同意降低出售持股比例至24.9%，从而使得中国远洋运输公司没有投票权，「将此一收购缩减为纯粹财务参与」。

尽管如此，绿党国会议员、国会欧洲事务委员会主席何怀特（Anton Hofreiter）仍认为，对收购案亮绿灯是错误决定。

他告诉冯克媒体集团（Funke Mediengruppe）：「萧兹所谓本案纯粹是商业计画的主张，很不幸地令人联想起他针对俄罗斯和北溪天然气管线（Nord Stream）的说法。这种态度充其量就是天真，我们对中国迫切地必须抱持务实观点。」

北京现在对这项交易的进展表示欢迎，斥反对声浪为「炒作」。

中国外交部发言人汪文斌今天说：「合作是互惠互利的，我们希望有关方面理性看待中德务实合作，停止无端炒作。」

© 2022 AFP