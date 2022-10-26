拜登与苏纳克首度对谈 同意携手抗中、挺乌克兰

（法新社华盛顿26日电） 白宫表示，美国总统拜登（Joe Biden）与英国新首相苏纳克（Rishi Sunak）昨天首度对谈，两人同意一起努力支持乌克兰，以及挺身对抗中国。

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苏纳克昨天刚成为英国今年第3位首相，从在位仅49天的前首相特拉斯（Liz Truss）手中，接下对付英国经济危机的重担。

白宫在公布对话内容时表示，拜登与苏纳克也重申美国与英国之间存在「特别关系」，他们将携手推动全球安全和繁荣。

提到俄罗斯2月入侵亲西方的邻国乌克兰，这份声明表示：「两位领袖都同意一起努力支持乌克兰、追究俄国侵略责任的重要性。」

白宫表示，拜登与苏纳克也同意「因应中国构成的挑战」。华府已把中国视为当今在世界舞台上的头号地缘政治和经济对手。

唐宁街（Downing St）首相府稍早公布英版通话内容时表示，拜登与苏纳克「讨论了英美双边以及在印度洋-太平洋（Indo-Pacific）等地区的合作程度」，还有北爱尔兰等较具争议的议题。

中国外交部发言人汪文斌今天表示，华府必须摒弃对北京的「零和思维」。

拜登昨天稍早已推文恭喜苏纳克。拜登24日另曾形容，英国将任命首位非白人首相「令人感到惊喜，是个具开创性的里程碑」。

在提供武器和支持乌克兰军队方面，英国是美国在欧洲一大盟邦。乌军正试图击退2月开始入侵乌克兰的俄军。

© 2022 AFP