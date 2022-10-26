期中选举怕输 共和党铁粉守票箱防「灌票」

（法新社亚利桑那州梅萨25日电） 多名武装「监票员」今天来到美国亚利桑那州郊区1处停车场站岗，力阻所谓的「灌票」行为。他们深信自己是在尽一己之力，要防止共和党期中选举到手的胜利飞走。

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78岁退休族佐尔纳（Gabor Zolna）告诉法新社记者：「这是一种吓阻。」和其他非官方监票员在提前投票选票投递箱附近守候的他，对着摄影机展示身上装备。

他的羽绒衣里，露出了1把套上枪套的武器。

52岁、仅透露自己是退休人士的妮可（Nicole）戴着口罩说：「我们来这里是要阻止灌票。」

加上另1名自称地方政府员工的女子琳妮特（Lynnette），3人都是前来「拯救这个共和国」。他们都认为2020年总统大选川普的胜利被偷走，他们也不孤单，多家民调显示，美国注册的共和党人约7成都这么认为。

总统大选时，拜登仅以1万张选票差距赢得了亚利桑那州，翻转数十年来亚利桑那州都是共和党天下的局面，也让这里成了选举阴谋论的起源地。

多项调查显示，2020年的投票并未普遍存在舞弊行为，但对法新社本周遇到的这3位「监票员」来说，那不重要。

3人除了坚信选举胜利被偷，其他想法也和主流思考大相迳庭。佐尔纳坚称太空人从未登陆月球，琳妮特则相信地球是平的。

过去几天，梅萨（Mesa）少年法庭前的投递箱周围气氛愈来愈紧张。21日警方介入干预，带走两名准军事打扮的武装男子，24日，亚利桑那州退休美国人协会（Arizona Alliance for Retired Americans）和「拉丁裔投票」（Voto Latino）组织提起联邦诉讼，要求对自称致力选举公正的草根团体「美国干净选举」（Clean Elections USA）的武装支持者发出限制令。

投票箱周边现都已增派警力，马里柯帕郡（Maricopa County）选委会并呼吁担心的民众保持距离。

选委会声明指出：「虽然监票与透明对我们的选举相当重要，但恐吓选民并不合法。想当个选举公正的一分子，就去当投票所工作人员，或向你所属政党申请成为正式的监票员。」

距离11月8日期中选举仅剩几周时间，不信任和怀疑气氛日益高涨。

在这处停车场，52岁的史密斯（Kevin Smith）坐在他的皮卡车里，他的大狗坐在前座。他指着大狗说：「我想观察这些监票员，看看他们面对恐吓有什么感觉。」

没办法判断武装非正式监票员的存在是否会影响投票率，但1名前来投递选票的选民表示，这种行为让人反感。

怀尔德（Kristin Wilde）说：「这样好奇怪。票我已经勾选好了，所以不会改变投票对象，但是，没错，如果知道有枪，我可能不会到这里来。」

© 2022 AFP