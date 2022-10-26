美圣路易2死校园枪击 警方称枪手携弹600发

（法新社华盛顿25日电） 美国密苏里州圣路易市警局表示，在当地一所高中开枪、造成两死的19岁枪手，当时携带600发弹药，所幸警方反应迅速，阻止「更可怕的事」发生。

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去年从「中央视觉与表演艺术高中」（Central Visual & Performing Arts High School）毕业的枪手哈里斯（Orlando Harris）昨天回母校攻击，遭迅速到场的警方击毙。

圣路易市（St Louis）警局局长赛克（Mike Sack）表示，哈里斯使用AR-15半自动步枪，还有多个满是弹药的弹匣绑在胸前及在他所带的背包里。

赛克今天在记者会说：「看来他带了超过600发弹药进到（学校）大楼，600发（弹药）是很大的数量。这可能酿出可怕巨祸，但上帝怜悯，所幸没发生。」

警方表示接获通报称出现「行凶中的枪手」后，武装警员4分钟内便赶赴事发学校，并驳火击毙哈里斯。

赛克也提到他们在哈里斯的车里发现一张手写文书，表达他想「枪击校园」的念头。哈里斯写道「我无亲无故，永远也交不到女友，永远无法有社交生活，一辈子都是孤拎拎一人。」

枪手打死一名61岁体育老师和一名16岁的学生，另有7人受伤。

一同参与警方记者会的圣路易市长琼斯（Tishaura Jones）表示，美国的大规模枪击事件已构成「需联邦采取行动的公共危机」。

琼斯说：「不断在社区夺走儿童及家人生命的枪枝暴力梦魇，已是全国性的紧急情况。」

大规模枪案频繁激发各界对美国数十年来第一个枪枝安全法案的支持，美国总统拜登6月完成签署立法。法案内容包括加强对年轻枪枝买家的背景调查，以及提供资金实施「红旗法律」（red flag laws）的州运用。

「红旗法律」允许法院能暂时不让被认定具威胁的人持有武器。

© 2022 AFP