美日韩副外长会议 警告若北韩核试将以空前规模回应

（法新社东京26日电） 美国、日本和韩国副外长今天会谈后警告，如果北韩进行第7次核试爆，保证会作出「空前」规模的回应。

广告 继续浏览后续

韩国外交部第一次官赵贤东在东京的记者会中说：「如果北韩继续推进第7次核试爆，我们同意，有必要作出空前规模的回应。」

赵贤东与美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）、日本外务省事务次官森健良在外务省饭仓公馆举行会谈。

雪蔓说：「我们敦促（北韩）克制，不要进一步挑衅。这里发生的任何事态，诸如北韩进行核试爆，都会对整个世界安全造成影响。」她对在联合国安全理事会中挺平壤的中国、俄罗斯传达出几乎不加以掩饰的讯息。

「我们其实希望安全理事会中每一成员都了解，任何使用核武行径都将以令人难以置信的方式改变世界。」

森健良指出，北韩「加强核子和飞弹活动，这是对国际社会明确而且严肃的挑战」、「为了促使北韩无核化，我们同意对这个区域升高吓阻」。

3国副外长会议也商讨乌克兰、中国和台湾在内的一系列面向广泛议题。

但是森健良和赵贤东表示，会中未就日、韩双边关系进行商讨。两国关系长期紧绷。

© 2022 AFP