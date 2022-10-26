艾米尼逝后40天前夕 伊朗学生无视血腥镇压再掀抗议潮

（法新社巴黎25日电） 伊朗库德族女子艾米尼疑因未戴好头巾遭羁押后身亡，在全国掀起示威潮。在艾米尼丧命40天的悼念活动前夕，伊朗学生今天无视血腥镇压，在多所大学抗议，加剧紧张局势。

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根据法新社核实的影像画面，他们在西南部胡齐斯坦省（Khuzestan）阿瓦兹夏希德向蓝大学（Shahid Chamran University of Ahvaz）不断高呼，「学生可能会死，但不愿蒙受屈辱」。

22岁的艾米尼疑因违反伊朗严格的女性着装规定，9月13日在首都德黑兰（Tehran）被宗教警察逮捕后陷入昏迷，并于3天后不幸丧命，愤怒的年轻女性和女学生纷纷走上街头，掀起伊朗自2019年以来规模最大的示威活动。

维权人士说，安全部门已警告艾米尼的家人不要举行追悼仪式，也不得邀请人们前往库德斯坦省（Kurdistan）参观她的墓地，否则「就得担心儿子的性命」。

明天是艾米尼过世的第40天，也是伊朗传统哀悼期结束的日子。

伊朗通讯社（IRNA）刊出据称是艾米尼家人发表的声明说，「考量当前情势，为避免发生任何不幸事件，我们将不举行逝后第40天的追悼仪式」。

维权人士说，艾米尼的家人是在受到施压的情况下发表这份声明，尽管如此，仍有许多人料将前往艾米尼的墓前向她致意。

网路上流传的影片显示，大批学生今天在德黑兰的沙希德贝赫什提大学（Shahid-Beheshti University）和哈金纳塞图希科技大学（Khaje Nasir Toosi University of Technology）以及阿瓦兹夏希德向蓝大学示威抗议。

维权人士指控安全部队昨天在德黑兰的夏希萨德女子职业学校（Shahid Sadr girls vocational school）殴打女学生后，掀起新一波示威活动。

监控抗议和警察违规行为社群媒体频道1500tasvir说，这所学校的学生遭遇攻击、脱衣搜身和殴打，至少有一名学生送医治疗。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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