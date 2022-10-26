苏纳克上任英相力求稳定 续留财相等多位部会首长

（法新社伦敦25日电） 英国新任首相苏纳克（Rishi Sunak）为求稳定过渡，今天留任多位前首相特拉斯（Liz Truss）团队的高阶阁员，包括继续让韩特（Jeremy Hunt）担任财政大臣。

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42岁的苏纳克保留柯维立（James Cleverly）担任外交大臣，华勒斯（Ben Wallace）任国防大臣，即便这两人先前都支持前首相强生（Boris Johnson）复出与苏纳克竞争党魁职位。

而数天之前刚递辞呈离开特拉斯内阁的布瑞弗曼（Suella Braverman），则是回锅担任内政大臣，负责治安以及移民管控。

苏纳克同时让他最近这一场党魁之争的对手摩丹特（Penny Mordaunt）继续出任下议院领袖。

在历经特拉斯戏剧性的政治风暴后，苏纳克在任命内阁高阶首长时似在示意政府的连贯性。

长期效忠强生的夏普斯（Grant Shapps）在短暂取代布瑞弗曼出任内政大臣后，在最近这一次的党魁选举力挺苏纳克，如今获任命为商业大臣。

而被夏普斯挤下台的芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）是强生亲密盟友，也是苏纳克上任后离开内阁的至少10位部会首长之一。

查哈威（Nadhim Zahawi）成为无任所大臣（minister without portfolio），同时据报获指派成为保守党主席。

© 2022 AFP