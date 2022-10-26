菲律宾强震余震不断 灾区居民不敢回家

（法新社马尼拉26日电） 菲律宾北部昨天深夜发生规模6.4地震，造成至少数十人受伤，学校、教会等建物受损，机场暂时关闭，电力也陷入中断，由于余震不断，当地居民吓得不敢回家。

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菲律宾北部艾布拉省（Abra）多洛雷斯镇（Dolores）昨天晚间近11时发生规模6.4浅层地震，造成当地大部分地区电力中断。震后余震不断，一直持续到今天清晨。

当局表示，救援人员从北伊罗科斯省（Ilocos Norte）受损的建筑中救出10名住户，该省有15人受伤。

菲律宾总统小马可仕下令学校放假一天，要求当局检视建筑物受损程度，并表示电力正逐渐修复。

小马可仕家乡巴塔克（Batac）也遭地震波及，一处存放前总统马可仕（Ferdinand Marcos）照片的艺廊所在建筑物受损。

小马可仕告诉媒体：「人们要求提供帐篷，原因是房屋地基受损，余震不断，房屋恐倒塌，他们不敢回家。」

官员表示，北伊罗科斯两家医院外，多名病人待在外头过夜，其中一家医院院内天花板剥落，造成设备受损。

院内所有的病人和工作人员都安全，不过其中一家医院的门诊暂时休诊，以利对医院大楼进行检查。

救援人员希奎拉（Ron Sequerra）住在艾布拉省震央附近。他告诉法新社，他的家人被强震震醒。「我们躲在桌下，天摇地动停止后，我的家人才离开屋子。」

灾难紧急应变中心官员表示，艾布拉省至少11人受伤，58间教室受损，其中大多位于重灾区拉加扬（Lagayan）。

北伊罗科斯省省长曼诺托克（Matthew Manotoc）则让政府员工放一天假，当局针对建筑物展开检查。

民航官员在声明中表示，区域内的机场跑道和其他设施都暂时关闭，以检查地震是否造成损害。

© 2022 AFP