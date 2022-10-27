东协外长讨论缅甸和平进程 缅甸军政府未派代表出席

（法新社雅加达27日电） 东南亚各国外交部长今天在印尼首都雅加达召开会议，在11月东南亚国家协会（ASEAN）领袖高峰会前，讨论缅甸政治危机。缅甸军政府并未派代表出席。

广告 继续浏览后续

根据缅甸当地的监督组织，军方去年2月发动政变以来，缅甸国内一直处于混乱状态，军方对异议人士的残酷镇压已造成2300多人丧生。

东协对缅甸不断升级的侵犯人权行为表示「严重关切」，但其解决危机的努力尚未取得成果。

印尼外长勒特诺（Retno Marsudi）说，东协去年4月与缅甸军政府达成五点和平共识以结束缅甸国内的暴力冲突，这项计画将成为今天这场紧急会谈的重点之一。

印尼外交部发言人表示，勒特诺下午将就这场会谈召开记者会。

由10个国家组成的东协料将讨论缅甸和平计画进程，包括呼吁终结暴力、增加援助，以及军队与反政变团体的对话。

印尼外交部一名官员上周告诉法新社：「缅甸军政府没有表现出任何执行（计画）的意愿或具体步骤。」

缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）并未获邀参与下个月在柬埔寨举行的东协峰会，缅甸军政府已连续两年被排除在外。

泰国外交部一名官员证实，缅甸并未派代表出席今天在雅加达东协秘书处举行的会议。

© 2022 AFP