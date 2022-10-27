以色列总统访美会拜登 谈伊朗向俄提供无人机

（法新社华盛顿26日电） 美国总统拜登今天与以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）会面，谈到俄罗斯使用伊朗提供的无人机，对乌克兰构成日益严重的威胁。同时，以色列面临西方敦促协助乌克兰的压力。

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赫佐格在白宫与拜登会谈后跟记者说，他们「主要」谈到伊朗的核子计画、当局镇压抗议严格宗教法律的示威群众，以及伊朗向俄罗斯出售无人机。

赫佐格说，这些武器「杀害了无辜的乌克兰人民」。

以色列一直不愿加入以美国为首的阵营，协助亲西方的乌克兰抵御俄罗斯的血腥入侵。

但赫佐格的华府行凸显了以色列对伊朗涉入俄乌冲突加深的疑虑，德黑兰当局遭控提供致命无人机，让俄罗斯用在对付乌克兰平民目标。

赫佐格昨天与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会面，透露他分享了证明伊朗一直向俄国供应军事无人机的情资。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天乐见这样的发展，说「与以色列的关系出现正面趋势…在停滞好长一段时间后，我觉得我们往前迈进」。

拜登与赫佐格也讨论到伊朗因发展核子计画与国际社会发生的龃龉，伊朗坚称核子计画仅是作为民生用途。

白宫在拜登与赫佐格会谈后发布的声明中说：「他们讨论了双方关切且范围广泛的全球与区域议题，包括伊朗与其代理人构成的威胁。总统强调政府做出的承诺，将确保绝对不会让伊朗取得核武。」

拜登在白宫椭圆形办公室内坐在赫佐格旁边时，称赞以色列与黎巴嫩就海上边界达成协议，这项延宕已久的协议是经美国居中斡旋谈成。

拜登称这是「历史性突破」。他跟赫佐格说：「跨出这一步需要提起很大的勇气，需要拿出一些真正的魄力。这需要坚守原则与持续施展外交才谈得成。」

拜登说，刚同意划定的海上边界，可让两国发展能源领域，将「创造新希望与经济机会」。

但根据白宫声明，拜登也强调以色列总统必须「降低」巴勒斯坦约旦河西岸（West Bank）的暴力对峙，「强调协商出两国方案依旧是（与巴勒斯坦人）达成持久和平的最佳办法」。

此外，赫佐格指出，拜登将出席下月在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27），并说气候危机「可成为许多国家的公约数」。这个行程尚未获得白宫证实。

数天后，以色列将举行不到4年来的第5场选举，与美国民主党政府关系紧张的鹰派前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）试图东山再起。

不到两周后，美国人也将在期中选举投票，拜登所属的民主党预料将失去对国会的掌控。

赫佐格跟拜登说：「我们在以色列有选举，你们在美国将举行期中选举，但有件事是清楚明了的，我认为这趟访问象徵了我们的友谊与紧密关系超越了所有政治分歧。」

© 2022 AFP