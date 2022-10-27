传英王查尔斯将扩大代理人名单 排挤哈利安德鲁

（法新社伦敦27日电） 英国媒体今天报导，英国国王查尔斯三世打算将可代理国王职务的王室成员名单扩大，实际将造成次子哈利王子与胞弟安德鲁王子遭到排挤，两人目前都并非履行王室职务的成员。

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英国广播公司（BBC）与「每日电讯报」（Daily Telegraph）引述消息人士报导，查尔斯三世（Charles III）准备修改「摄政法令」（Regency Act），加入胞弟爱德华王子（Prince Edward）与胞妹安妮公主（Princess Anne）。

每日电讯报指称，这项修法提案可能在「数周内」送交英国国会。报导并引述几名「王室内线人士」表示，这是「合乎逻辑的一步」。

白金汉宫尚未正式发表相关评论。

若列入「摄政法令」代理人名单，可在现年73岁的查尔斯三世远行或生病时，暂时接手国王职务。现有名单包括王后卡蜜拉（Camilla）、王储威廉王子（Prince William）、哈利王子、安德鲁王子与他同样未履行王室职务的女儿碧翠丝公主（Princess Beatrice）。

哈利王子先前已辞去王室职位，并定居美国。安德鲁王子则因与涉及性贩运未成年少女而被判有罪的美国商人艾普斯坦（Jeffrey Epstein）交好，自身也疑似与未成年少女性交，而退出王室职务。

查尔斯三世代理人名单若扩大，可让英国王室在不直接排除哈利与安德鲁的情况下，绕过两人将代理人职权交给其他人。

英国广播公司指出，国王代理人扮演的角色，包括签署文件与接见各国大使。

英国「每日快报」（Daily Express）王室记者巴默（Richard Palmer）在推特（Twitter）发文表示，扩大代理人名单，意味查尔斯国王「永远不需要要求哈利、安德鲁或碧翠丝等非在职王室成员代替他行使职权」。

他还写道，「消息人士证实」，修法「为国王产生更多代理人，是目前优先事项」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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