俄乌战损乌207文化场址 联合国卫星追踪破坏状况

（法新社日内瓦26日电） 联合国正利用前后对照的卫星影像，来监控俄乌战争对乌克兰造成的文化破坏，数周内将公开启动这个追踪平台。

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联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）表示，俄罗斯2月24日开始入侵以来，教科文组织共确认乌克兰207个文化场址遭破坏，包括88个宗教场所、15座博物馆、76座具历史和／或艺术意义的建筑、18座纪念碑和10座图书馆。

受影响最严重的地区是乌克兰东部和首都周边地区，顿内茨克（Donetsk）地区有59个文化遗址受损，其次是哈尔科夫（51个）、基辅（30个）和卢甘斯克（25 个）。

教科文组织文化与紧急事务主任皮卡特（Krista Pikkat）在日内瓦的简报会告诉记者：「我们的结论是，很糟，可能还会变得更糟。」

教科文组织与联合国卫星中心（UNOSAT）联手打造这个平台，教科文组织先根据来自实地的报告，向UNOSAT发送可能受损地点的清单，UNOSAT再向民间供应商索取卫星影像，由小群专家团队研究前后差异。

团队对照前后影像，分析损害程度，就能得出损害发生的时间带。

教科文组织也和乌克兰的博物馆与收藏馆合作，设法遏阻战争中常见的劫掠问题。

教科文组织持续与基辅当局讨论战争期间将文物移出国的可能性，但皮卡特坦承这样做「有其困难」，第一步是要将文物撤至乌克兰较安全的地区。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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