李在�g正式接掌三星电子会长

（法新社首尔27日电） 三星电子（Samsung Electronics）副会长、三星集团实际掌权人李在�g今天出任会长，这家韩国最有价值的公司将由三星集团创始人家族的第3代正式接班。李在�g2个月前才由今年5月上任的韩国总统尹锡悦特赦。

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54岁的李在�g2012年担任三星电子副会长，自他的父亲、三星集团董事长李健熙2014年住院以来，他就被视为整个三星集团实质上的掌门。李健熙已于2020年过世。

三星在声明中表示：「董事会以当前全球经商环境不确定性，以及加强问责制和业务稳定性的迫切需要为由，批准这项人事建议。」

李在�g先前因行贿等罪嫌遭判2年半徒刑，他在服刑18个月后，于2021年8月保释出狱，立即返回三星工作。

与此同时，由于通膨飙涨、利率节节高升和经济前景黯淡，全球科技需求急剧下滑，全球最大记忆体晶片和智慧型手机制造商三星面临日益严峻的逆风。

三星今天公布的财报显示，第3季获利下降31%，并表示全球经济低迷削弱对电子设备需求之际，地缘政治的不确定性可能会抑制需求直到2023年初。

三星表示，2022年7月至9月营业获利降至10兆韩元（新台币2300亿元），低于去年同期的15.8兆韩元。这是三星电子近3年来首次季度获利年比下滑。

© 2022 AFP