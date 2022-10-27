泰国跨性别媒体大亨 收购环球小姐选美主办单位

（法新社曼谷27日电） 泰国媒体大亨、跨性别维权人士安妮．贾卡彭的JKN全球集团宣布，以2000万美元（约新台币6亿4000万元）收购环球小姐选美比赛主办单位。

广告 继续浏览后续

安妮．贾卡彭（Anne Jakapong Jakrajutatip）是JKN全球集团（JKN Global Group）执行长，同时也是泰国版「决战时装伸展台」（Project Runway）的主持人。

根据集团昨天发布的声明，她将成为完全掌有环球小姐选美组织（Miss Universe Organization）的首位女性老板。

环球小姐选美比赛拥有70年历史，前老板包括前美国总统川普（Donald Trump），但这项选美常被批评对女性的观点太过时。

安妮．贾卡彭发布声明表示，收购环球小姐选美组织是一个「发展品牌」的机会，并告诉记者希望藉此提升泰国在海外的形象。

她在曼谷说道：「我希望能藉此发展泰国的软实力，吸引更多观光客来到我们的国家。」

她在脸书（Facebook）发文指出，感谢粉丝对这项选美比赛的热爱与支持，「我们不仅将传承这项比赛，继续为来自不同背景、文化和传统的热情参赛者提供平台，也会替下一代延续发展这个品牌」。

环球小姐选美组织的执行长艾默瑞奇（Amy Emmerich）和总裁许卡特（Paula Shugart）都将维持原职务。

下一届环球小姐选美预计于明年1月在美国纽奥良市（New Orleans）举行。

环球小姐选美比赛在全世界165个国家转播。JKN全球集团拥有许多外国纪录片、电视剧和实境秀在泰国的发行权，公司股价于收购消息宣布后应声大涨近15个百分点。

© 2022 AFP