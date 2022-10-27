环保人士再攻击名画 这次黏上珍珠耳环少女

（法新社海牙27日电） 荷兰警方与位在海牙的莫瑞泰斯皇家美术馆表示，气候抗议人士今天攻击馆内展览的荷兰绘画大师韦梅尔名作「戴珍珠耳环的少女」，但画作有玻璃保护并未受损，有3人被捕。

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莫瑞泰斯皇家美术馆（Mauritshuis）透过声明告诉法新社：「约下午2时，有2人将自己黏在韦梅尔（Johannes Vermeer）的画作『戴珍珠耳环的少女』（Girl with a Pearl Earring）。」

「其中一人将自己的头黏在画上，画作外层有玻璃；另一人将自己的手黏在画旁的绿墙上。有第3人将不明物质扔向这幅画。」

社群媒体上流传的影片显示，抗议人士身穿写有「拦住石油」（Just Stop Oil）的T恤，高喊「你们感觉如何」；美术馆参观人士则对他们大吼「丢脸」、「你们很愚蠢」。

环保人士最近采取连串类似抗议行动，包括「拦住石油」成员14日在伦敦的国家美术馆（National Gallery）把番茄汁泼向梵谷（Vincent van Gogh）名画「向日葵」（Sunflowers），以及「最后一代」（Last Generation）成员24日在德国巴贝里尼博物馆（Museum Barberini）将马铃薯泥泼向莫内（Claude Monet）名画「干草堆」（Les Meules）。

莫瑞泰斯美术馆表示：「我们已立即检查画作，由我们的修复人员进行。幸运的是，这幅画...并未受损。」画作也将「尽快」重新展示。

馆方还说：「艺术是无法自我防卫的。无论以何理由尝试或成功破坏它，我们都强力谴责。」（译者：张正芊）

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