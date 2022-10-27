米兰近郊超市惊传砍人案 造成1死4伤

（法新社米兰27日电） 根据义大利官员与媒体，北部大城米兰（Milan）郊外阿萨戈镇（Assago）一处购物中心今天发生持刀攻击案，造成1死4伤，伤者包括西班牙籍足球员马里（Pablo Mari）。

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义大利「安莎国家通讯社」（ANSA）报导，案发后，一名46岁义大利人随即被捕，他似乎有精神状况。

媒体报导，警方已排除本案涉及恐怖主义。

案发地点是购物中心内的家乐福超市，涉案男子从架上抓起一把刀后，开始随机攻击人，死者是一名30岁超市员工。

米兰所在地伦巴底大区的区长方达纳（Attilio Fontana）表示，一名「年轻超市员工…不幸伤重不治」，其余伤者似无生命危险。方达纳并感谢「介入阻止这名疯狂男子」的员工、顾客和警方，以及协助被害人的医护人员。

伤者中包括马里，这名司职后卫的足球员被英超兵工厂（Arsenal）外借至义大利蒙沙足球俱乐部（Monza）。消息人士告诉法新社，马里目前人在医院，意识清楚且还能说话。

兵工厂推文向马里及其他被害人表示慰问，并指「我们已与保罗（马里）的经纪人联系，经纪人告诉我们，他人在医院，伤势不重」。

© 2022 AFP