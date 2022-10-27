「这些人没人性」 乌克兰女子泣诉在俄被关惨况

（法新社基辅26日电） 乌克兰医护人员瓦辛琴科（Tetyana Vasylchenko）日前获俄罗斯释放，当她搭上重返自由的巴士，拿到乌克兰国旗的那一刻，原本强忍的情绪终于溃堤，眼泪再也忍不住地夺眶而出。

广告 继续浏览后续

她告诉记者：「我从来都不哭，就连失去同伴时也不哭，但当我在巴士上接下乌克兰国旗，我忍不住大哭出来。」

瓦辛琴科和另107名女性上周从俄罗斯监狱获释，这是俄乌协商多时的换囚行动一环。其中4名女性今天在乌克兰首都基辅的记者会上回忆身陷囹圄的生活：在拥挤的牢房里饥肠辘辘，遭受身体虐待和羞辱。

在乌克兰亚速钢铁厂（Azovstal）被俘的军护欧比丁娜（Viktoria Obidina）说，「监狱环境非常差」，囚犯「像沙丁鱼」一样挤在牢里，食物令人作呕，偶尔才能出去放风。

欧比丁娜本周稍早对法新社表示，她之前被关在俄罗斯占领城镇欧连尼夫卡（Olenivka）恶名昭彰的监狱，关她的人对她说，她那跟着乌克兰老百姓撤离亚速钢铁厂的女儿，已经被送进了育幼院。

瓦辛琴科回忆说，女囚「心理压力很大」，而且不断被羞辱，「他们最爱说的就是『乌克兰不要你们，没人要交换你们，因为大家都忘了你们，谁需要你们，婆娘？』」

东部顿内茨克（Donetsk）地区志工古萨诺娃（Guseynova）2019年就遭亲俄罗斯的分离人士关押，这一关3年，让她深受创伤，无法讲出这些年经历了什么。

「我被放出来还没有很久，太难了。」

军人齐金达（Inga Chikinda）一样创痛犹新，她被关之后开始有口吃问题，这段期间更瘦了8公斤：「我还没准备好谈我遭受的身体虐待。」

「这些人没有人性。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP