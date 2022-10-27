IEA：乌战使再生能源投资增 全球排放2025碰顶

（法新社巴黎26日电） 国际能源总署（IEA）今天表示，该署认为，全球废气排放量将在2025年达到高峰，然后将下降，因为俄乌战争造成的能源价格飙涨已促进再生能源投资。

广告 继续浏览后续

国际能源总署去年还表示，燃烧能源的废气排放量「没有明显可见的高峰期」；但如今风力发电和太阳能的投资上升正使全球对矿物燃料的需求迈向高峰期或高原期，从而导致废气排放量降低。

能源总署在公布最新年度「世界能源展望」（World Energy Outlook）报告时说：「俄罗斯入侵乌克兰所引发的全球能源危机正造成深刻的长久转变，可能加速过度到一个比较永续和安全的能源体系。」

根据各国政府在能源价格飙涨下公布的最新措施和政策，能源总署预测，最迟到2030年，全球清洁能源投资额将比目前规模成长50%以上，达到每年2兆美元。

上述措施将促使再生能源与核能发电持续增加，能源总署说，「如此一来，全球排放量将在2025年达到高点」。

能源总署并说，届时全球二氧化碳排放量很可能会从每年370亿公吨的高点逐渐下降到2050年结束前的320亿公吨。

© 2022 AFP