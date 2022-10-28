不满东协订定和平进程 缅甸军政府示警有反效果

（法新社仰光28日电） 缅甸军政府向东南亚国家协会（ASEAN）提出警告，为和平计画订定时间表恐带来「负面影响」，还说东协未邀请军政府指定的外交部长参与雅加达外长会议是「歧视」行径。

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根据缅甸当地的监督组织，军方去年2月发动政变以来，缅甸国内就一直处于混乱状态，军方对异议人士的残酷镇压已造成2300多人丧命。

东协为解决缅甸血腥镇压僵局所做的努力，迄今尚未取得成果

东协各国外长昨天在印尼首都雅加达举行会议，讨论如何化解这场危机。缅甸军政府在拒绝派出非政治人物的邀请后，就没派代表出席。

缅甸军政府外交部昨晚透过声明指出，缅甸与东协去年达成一项和平计画，但「透过设定时间框架来施加额外的压力，带来的负面影响多于正面」。

声明中也指控东协，没邀请缅甸军政府指定的外交部长参加雅加达会议是「歧视」行径。

东协则指出，「严重关切」缅甸不断升级的侵犯人权行径，其中包括缅甸当局在7月处决4名囚犯。

缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）没被邀请参加下个月的东协领袖峰会，去年他也没获邀。缅甸外长温纳貌伦（Wunna Maung Lwin）也被2月和8月的东协部长级会谈拒于门外。

© 2022 AFP