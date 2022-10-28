人权组织：中国涉在多伦多非法设警察局 加拿大展开调查

（法新社渥太华27日电） 人权组织「保护卫士」报告发现，中国在海外广设非法警察局骚扰中国侨民，地点包括加拿大多伦多，加拿大联邦警察今天表示，已对此事展开调查。

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多家媒体本周引述总部位于西班牙的人权组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）报告报导，中国在5大洲30国设立54个「警侨海外服务站」，多伦多地区就有3个，分别位于1处民宅、1栋单层商业建筑和1家便利商店内。

根据非政府组织「保护卫士」说法，中国警方利用这些「警察局」在外国领土上展开警务行动，并强迫中国公民返回中国接受刑事指控。

然而，中国否认非法活动的指控，并称这些地点只是为了向海外的中国公民提供服务，比如更换驾照。

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）在给法新社的一封电子邮件中表示，当局正在「调查与所谓的『警察局』有关的犯罪活动消息」。

加拿大皇家骑警也表示：「加拿大皇家骑警非常重视生活在加拿大的人民安全受威胁情事，并清楚外国可能会试图恐吓或伤害加拿大境内的社群或个人。」荷兰也发起了类似的调查。 「保护卫士」在9月报告中表示，这些警察局存在的目的，远比北京当局承认的「更阴险且完全非法」，包括跟踪和追捕目标。 「保护卫士」表示，在2021年4月至2022年7月期间，共有23万名中国公民透过这些方法被遣返中国，其中包括「对国内家庭成员或直接对国外的目标进行威胁和骚扰」，大部分来自亚洲国家。 与此同时，加拿大广播公司（CBC）报导，1989年从中国移居加拿大的记者盛雪声称，在网路上多次成为中国官员的目标。

这名维权人士告诉加拿大广播公司：「现在中国警察局就在这里，离我只有几公里远，所以我问自己，我还能逃到哪里去。」

中国外交部则回应，这些报告「完全不实」。中国外交部发言人毛宁还说，中国公安机关「严格遵守国际法，充分尊重他国的司法主权」。

© 2022 AFP