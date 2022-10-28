期中选举民主党打经济牌 拜登盛赞半导体投资

（法新社美国雪城27日电） 美国总统拜登今天大赞对半导体制造业的钜额投资，期盼在11月期中选举之前，抢回民主党最能处理好经济的论述。

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拜登在离开白宫前往纽约州中部的雪城（Syracuse）之前，得知一个好消息：美国第3季的国内生产毛额（GDP）反弹成长，让这个全球最大经济体免去开始衰退的隐忧。

拜登微笑对记者说：「情况看起来不错！」

美光科技（Micron Technology）将在雪城投资1000亿美元建设半导体制造厂，拜登造访当地时强调了这个好消息。半导体是拜登相当重视的关键高科技产品，被视为美国制造业重生的基石。

一般预料，民主党将在11月8日期中选举输掉联邦众议院多数席位，可能也保不住参议院优势。但拜登仍在竞选最后阶段带头在经济议题上攻击共和党；美国民众在40年来最严重的通货膨胀下苦苦挣扎，民主党在经济领域一直处于守势。

民主党主导的国会通过规模达数十亿美元的法案，推出各项奖励措施来鼓励业者，因此半导体和电动车领域的大型投资正在全美大量增加。

拜登表示，这显示他正在重建过去几年支持前总统川普及共和党的蓝领阶级社群，他们支持川普的部分原因是在数十年来产业外移后不再抱有幻想。

拜登说，纽约州中部曾是「制造业中心地带」，在实质上、文化上都与纽约市的浮华大相迳庭，如今「这个地区可望在先进制造业上，（再次）领先全球」。

他表示，美光设厂将「确保未来会是美国制造」。

距离美国期中选举仅剩不到两周时间，民主党选情告急，连向来几乎稳赢的纽约州也出现危机。今天陪同拜登赴雪城的民主党籍纽约州州长侯可（Kathy Hochul）也发现自己在这次选战出乎意料地艰辛。

© 2022 AFP