英相苏纳克不出席COP27气候峰会 引发批评

（法新社伦敦27日电） 英国新任首相苏纳克在发言人今天宣布因「国内要务在身」将不克出席11月的在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）后，引发外界批评。

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英国是去年联合国气候峰会COP26主办国，当时会议还强调在各国因难以达成减碳目标而批评日增之际，全球领导人与会共商气候变迁的重要性。

就在英国宣布苏纳克（Rishi Sunak）不出席今年气候峰会的同一天，联合国才警告若依当前各国所提气候承诺，全球在本世纪末恐出现灾难性的摄氏2.6度升温。

2015年巴黎气候协定的目标，是各国设法让本世纪末全球气温增幅，相较工业化时代前不增加超过摄氏2度，最理想是控制在1.5度以内。

苏纳克是英国2个月内第3位首相，25日才上任接替仅主政不到7周的前手特拉斯（Liz Truss），英国媒体表示，特拉斯本排定出席COP27会议。

苏纳克的发言人今天告诉媒体：「由于秋季预算案前置作业等国内政务紧迫，预计首相将不克出席COP27」；英国当局预定11月17日公布财政预算案。

首相官邸坚称苏纳克「绝对支持」COP27，否认他对气候危机的重视度有所减少。但苏纳克不与会消息一出，立刻遭受反对派政治人物及环团炮轰。

英国前工党领袖、现为党内气候与能源影子大臣的米勒班（Ed Miliband）说：「这是气候领域领导统御的巨大失败…我们曾是COP26的主办国，但现在英国首相甚至懒得出席。」

他指责苏纳克未能理解「因应气候危机不只关系到我们的声誉和国际地位，也关系着减少支出、就业和能源安全的机会」。

© 2022 AFP