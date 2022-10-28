韩美联合海上军演 北韩发射2枚短程弹道飞弹

（法新社首尔28日电） 南韩军方表示，北韩今天发射2枚短程弹道飞弹；华府和首尔当局都警告，北韩近来一连串试射行动，最终可能走向北韩领导人金正恩发动另一场核试。

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北韩试射飞弹时间，正逢南韩和美国为期12天的两栖海军联合军演「护国军演」迈入最后一天，而美韩31日即将展开大型联合空中演习，届时将有超过200架美国和南韩战机参与其中。

这类演习激怒了北韩。平壤当局视这些演习为入侵北韩的演练，并一再将一连串飞弹试射行为合理化，认为这是面对美国侵略之下必要的「对策」。

南韩军方表示，侦测到北韩在今天上午11时59分至下午12时18分，从江原道通川一带向韩半岛东部海域发射两枚短程弹道飞弹。通川郡位于北韩东岸。

南韩合同参谋本部透过声明表示：「我军已增加观察与监控，并与美国密切协调，维持全面备战状态。」

随着谈判停滞已久，朝鲜半岛紧张情势正值近年来最高峰，北韩领导人金正恩上个月宣布北韩是「不可逆转」的核子强权，实质上终结了北韩无核化的相关谈判。

华府和首尔官员连月来警告，说金正恩准备好要进行另一场核试，将会是北韩的第7次、2017年来的第一场核试。

© 2022 AFP