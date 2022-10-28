IMF：中国经济走缓 拖累亚洲成长至明年底

（法新社北京28日电） 国际货币基金（IMF）今天警告，中国「急剧且非典型」的经济放缓，预计会拖累整个亚洲的经济成长一直到明年底，这使得本已黯淡的全球前景更加灰暗。

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随着俄罗斯入侵乌克兰后，各国面临更高的生活成本、更紧缩的财政状况，以及更严峻的不确定性，今年全球经济前景已是黯淡无光。

国际货币基金在「区域经济展望」（Regional Economic Outlook）报告中表示，即便与全球其他地区相比，亚洲仍然是「相对亮点」，但上述危机削弱了COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情之后的经济反弹力道。

IMF表示，亚洲地区的成长面临逆风，主因中国经济受到当局严格的COVID-19清零政策影响，以及房地产业危机的拖累。

本月稍早IMF宣布，已将中国2022年的经济成长预测下修至3.2%，这是全球第2大经济体中国约40年来最小幅度的扩张，但这未包括COVID-19疫情流行的首年。 IMF的新报告，将亚洲今年的成长预测下调至4%，较4月的预测下调0.9个百分点。

IMF表示，预期明年中国经济成长率将回升至4.4%，亚洲成长率将升至4.3%，仍「远低于」过去20年约5.5%的平均。

IMF又说，中国「广泛」走缓，「估计将经由贸易和金融联结，对亚洲其他地区产生重要的溢出效应」。

IMF提到，亚洲地区还可能面临其他「持续性」逆风，例如全球货币政策紧缩及俄国入侵乌克兰，这导致大宗商品价格飙升。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP