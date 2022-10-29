丑闻轰动一时 杰瑞李路易斯摇滚传奇落幕

（法新社纽约28日电） 美国摇滚乐先驱杰瑞李路易斯（Jerry Lee Lewis）今天辞世，享寿87岁。他生前唱红Great Balls of Fire和Whole Lotta Shakin' Goin' On等金曲，但丑闻不断重创演艺事业。

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公关告诉法新社，杰瑞李路易斯在密西西比州的家中因自然因素过世。根据一项随附的声明，杰瑞李路易斯的妻子朱迪斯（Judith）表示：「他早已准备好离开了。」

声明说，杰瑞李路易斯多年来蒙受疾病和伤痛，「他年轻时曾彻底虐待自己的身体，几乎没有机会活到中年，更不用说老年了」。

这位音乐人昔日以飘逸的金发、喧闹的钢琴节奏和夸张的舞台表演闻名，是「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）的朋友兼竞争对手。他的歌唱生涯超过半个世纪，曾有许多「惊世」的事迹，包括他一位十几岁的表妹是他的众多妻子之一，以及酗酒、酒驾、药物上瘾、与政府就欠税问题发生争执等。

杰瑞李路易斯1935年9月29日出生于路易斯安那州，9岁就弹琴，隔年父母抵押了家族农场，为他买了一台直立式钢琴。

他的表兄弟米奇基利（Mickey Gilley）和吉米史华格（Jimmy Swaggart）与他从小玩在一起，后来也各有发展，米奇基利成为乡村音乐明星；吉米史华格则是电视布道家，但后来也丑闻缠身。

● 歌词撩人被拒播 夸张演出吸睛

1956年，杰瑞李路易斯前往以灵魂乐、蓝调和摇滚乐摇篮闻名的美国南部田纳西州城市曼菲斯（Memphis），与「太阳唱片」（Sun Records）的创办人山姆菲力普斯（Sam Phillips）搭上线。山姆菲力普斯是「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）崛起的重要推手。

当年，杰瑞李路易斯、猫王和强尼凯许（Johnny Cash）在录音室与卡尔帕金斯（Carl Perkins）即兴演奏，造就了「百万四重唱」（Million Dollar Quartet），蔚为佳话。

杰瑞李路易斯隔年以热门歌曲Whole Lotta Shakin' Goin' On一举成名，当中撩人的歌词震惊一些广播电台且起初拒绝播放。他2006年告诉「纽约时报」（The New York Times）：「这对我来说就是一首歌。」

他接下来的作品Great Balls of Fire仍然是历来最畅销的单曲之一，而且与1989年丹尼斯奎德（Dennis Quaid）主演有关于他的传记电影「大火球」（Great Balls Of Fire）同名。

到了1958年夏天，杰瑞李路易斯冲上巅峰，演出场场爆满，热钱涌入，另一首夯曲Breathless登上排行榜。

在一个即使是「猫王」下半身稍微扭一下都会引起轰动的时代，杰瑞李路易斯将演出更推进一步，用手和脚敲击琴键，跳上他的大钢琴，发出愉悦的尖叫声，甚至还让钢琴着火。

英国老牌歌手艾尔顿强（Elton John）推文说，没有杰瑞李路易斯，「我不会成为今天的我」，并称他是「开创性的灵感来源」。

● 娶13岁表妹为妻 惊爆丑闻重创事业

然而，这一切都在1958年崩盘，当年杰瑞李路易斯展开英国之旅时，当地媒体发现他娶了13岁的表妹米拉（Myra Gale Brown）。

他后来告诉「华盛顿邮报」（The Washington Post）：「我知道这很糟糕，我知道这是不对的。」

他回到美国后发现自己被封杀，广播和电视台将他列入黑名单。他只好到处奔走，转往酒吧和小型俱乐部晚间演出。

杰瑞李路易斯说：「从每晚赚1万美元到250美元，真的是失望透了。」

在1960年代的大部分时间里，杰瑞李路易斯处于边缘，被「披头四」（The Beatles）这样的新一代比下去，而他的不伦恋一直是他演艺生涯的污点。

他私生活中的动荡不安很难让外界不去注意，表妹米拉曾指控他虐待她的身心，两人结婚约14年后离异。

杰瑞李路易斯在米拉之前结过两次婚，之后又结婚4次。他有6个孩子，1个在幼时死于游泳池意外，另1个命丧车祸。

● 音乐遗产启发后辈 约翰蓝侬曾跪下亲脚

尽管私生活风风雨雨，他仍然是后辈的灵感来源。

1970年代初相遇时，「披头四」成员约翰蓝侬（John Lennon）还跪下亲吻杰瑞李路易斯的脚，并告诉他「你是让我成为摇滚乐明星的人」。

杰瑞李路易斯当时告诉时尚杂志GQ：「我当下有点看傻了，从来没有人这样做过。」

杰瑞李路易斯后来跨足乡村乐，寻找新的开始，也重新录制一些他的经典歌曲。他1986年入选摇滚名人堂；2005年获颁葛莱美（Grammy）终身成就奖。

在晚年，他与「滚石乐团」（The Rolling Stones）主唱米克杰格（Mick Jagger）合作录专辑。米克杰格推文说：「你的歌照亮我的生命！」

杰瑞李路易斯曾说：「当大家回顾时，我希望他们记住我不是因为我所有的妻子，虽然我有过几个，当然也不是因为任何豪宅或花很多钱。」

「我希望他们仅仅是因为我的音乐而记住我。」

© 2022 AFP