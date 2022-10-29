世界名画频遇袭 艺术界喊话环保团体别再攻击

（法新社巴黎29日电） 艺术界抨击近来环保人士屡屡攻击世界名画，称这么做只会「适得其反」，而且这种故意破坏的行径相当危险。

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法新社访问多家法国与英国知名博物馆，包括法国罗浮宫（Louvre），以及伦敦的国家美术馆（National Gallery）与泰特美术馆（Tate），馆方大多对这个议题保持低调，但也有人呼吁采取更强力的保护措施来防止这些行为。

荷兰海牙的莫瑞泰斯皇家美术馆（Mauritshuis）在声明中说，「艺术品本身毫无防备，我们强力谴责试图损害它们的行为，无论出于哪种理由」。

气候变迁运动抗议人士本周就是在莫瑞泰斯皇家美术馆，袭击荷兰巨匠韦梅尔（Johannes Vermeer）名作「戴珍珠耳环的少女」（Girl with a Pearl Earring）。

当时有两人将自己黏在画作，其中一人将自己的头部黏于画上，另一人将自己的手黏在画旁的绿墙，还有第3人扔掷浓稠的红色物质。所幸画作有玻璃保护并未受损，并于昨天重新开放大众观赏。

发布于社群网路的影片可看到，这些环保倡议人士身穿写有「拦住石油」（Just Stop Oil）的T恤，其中一人高喊「你们感觉如何，连这幅画都有玻璃保护…但是我们孩子的未来没有保护」。

环保人士最近采取连串类似抗议行动，包括在伦敦的国家美术馆把番茄汁泼向荷兰画家梵谷（Vincent van Gogh）名画「向日葵」（Sunflowers），以及在德国巴贝里尼博物馆（Museum Barberini）将马铃薯泥泼向莫内（Claude Monet）名画「干草堆」（Les Meules）。

巴贝里尼博物馆馆长韦斯特海德（Ortrud Westheider）表示，近来的攻击显示，「保护艺术品免受倡议人士攻击的国际维安标准还不足」。

德国博物馆协会（DMB）和哈索．普拉特纳基金会（Hasso Plattner Foundation）安全专家普拉斯（Remigiusz Plath）指出，一连串艺术品遇袭事件「显然是一种升级的过程」。

他说，「有许多应对方式，当然所有博物馆都必须考虑加强安全措施，这些措施过去在德国和欧洲的博物馆很不常见，或许只有美国这么做」。

防范方式可能包括完全禁止手提包和夹克入场，以及进行维安搜身。

他还说，「环境灾害和气候危机当然很令我们关切…但我们绝对不能容忍破坏行为」。

伦敦维多利亚与亚伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）总监韩特（Tristram Hunt）关切「抗议人士的虚无言论」，「他们认为当前面临危机，没有艺术存在的余地。我不同意」。

© 2022 AFP