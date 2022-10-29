俄乌谷物出口协议 联合国秘书长吁展延时效

（法新社纽约联合国总部28日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人表示，古特瑞斯今天呼吁「各方尽一切努力」延长乌克兰谷物出口协议，其中包括促进俄罗斯谷物的运送。 联合国、乌克兰、俄国和土耳其7月签署所谓的「黑海协议」，已允许超过900万公吨乌克兰谷物出口，缓解俄乌战争引发的全球粮食危机，但协议是否会持续下去的不确定性，已经导致谷物价格上涨。

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这项担忧主要来自俄方的声明。莫斯科当局指出，因为先前签署的第2项协议部分内容，俄国的谷物和化肥仍无法出口。

古特瑞斯的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天指出，最初的协议预计持续120天，「若没有任何一方反对」，可以在11月19日展延。

杜雅里克在声明中表示：「我们敦促各方尽一切努力展延『黑海谷物倡议』（Black Sea Grain Initiative），并充分执行这两项协议，包括加快消除俄国谷物和化肥出口的任何剩余障碍。」 他还说：「我们不会低估挑战，但我们知道挑战是可以克服的。世界各地的政府、航运公司、谷物和化肥贸易商及农民，现在都正寻求明确的未来。」 俄罗斯抱怨因为西方国家制裁而无法出售化肥。俄国驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）昨天告诉记者，在莫斯科当局承诺延长协议之前，必须允许俄国的出口。

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