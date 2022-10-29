安妮日记作者挚友93岁辞世 从小认识关过相同集中营

（法新社海牙28日电） 安妮法兰克基金会表示，「安妮日记」作者、荷兰犹太少女安妮法兰克的挚友之一汉娜．葛斯拉今天逝世，享耆寿93岁。二战期间，两人都曾被关在德国的伯根-伯尔森纳粹集中营。

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安妮法兰克（Anne Frank）15岁便死于伯根-伯尔森（Bergen-Belsen）集中营，但她在1942至1944年间撰写的日记，对世人产生重大影响力，使得她在全球广为人知。

汉娜．葛斯拉（Hannah Goslar）出生于1928年，她的家庭在1933年逃离纳粹德国、落脚荷兰首都阿姆斯特丹，她在那里的学校认识同学安妮法兰克。

但在1942年，安妮法兰克一家为了逃避纳粹而躲藏起来，两人失去联络。葛斯拉与家人1943年遭到纳粹警察盖世太保逮捕，隔年被移送到伯根-伯尔森集中营。到了1945年2月，两人终于在这座集中营重逢，但不久后安妮法兰克便病逝。

葛斯拉与姊��盖比（Gabi）是家中唯2名集中营生还者。她后来移居耶路撒冷，在那里嫁给丈夫皮克（Walter Pick），两人育有3名子女，并有11名孙儿女和31名曾孙。

根据安妮法兰克基金会（Anne Frank Foundation）的说法，葛斯拉对于自己子孙满堂，常说这是她「对（纳粹领袖）希特勒（Adolf Hitler）的回应」。 基金会在官方网站上表示：「汉娜，或安妮在她的日记中称呼的汉内莉（Hanneli），是安妮最要好的朋友之一。她们从幼稚园就彼此认识。」

基金会还说：「汉娜直到晚年，都在分享她与安妮的友谊及纳粹大屠杀的回忆。她认为每个人都应该知道她与好友安妮在最后一则日记之后的遭遇，无论这个故事有多可怕。」（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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