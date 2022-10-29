杰瑞李路易斯辞世 艾尔顿强、米克杰格等人致哀

（法新社纽约28日电） 美国摇滚乐先驱杰瑞李路易斯（Jerry Lee Lewis）今天辞世，享寿87岁。英国老牌歌手艾尔顿强和「滚石乐团」（The Rolling Stones）主唱米克杰格等人发文致哀。

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艾尔顿强（Elton John）推文说，没有杰瑞李路易斯，「我不会成为今天的我」，并称他是「开创性的灵感来源」。

米克杰格（Mick Jagger）推文说：「你的歌照亮我的生命！」

公关告诉法新社，杰瑞李路易斯在密西西比州的家中因自然因素过世。根据一项随附的声明，杰瑞李路易斯的妻子朱迪斯（Judith）表示：「他早已准备好离开了。」

声明说，杰瑞李路易斯多年来蒙受疾病和伤痛，「他年轻时曾彻底虐待自己的身体，几乎没有机会活到中年，更不用说老年了」。

这位音乐人昔日以飘逸的金发、喧闹的钢琴节奏和夸张的舞台表演闻名，是「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）的朋友兼竞争对手。他的歌唱生涯超过半个世纪，曾有许多「惊世」的事迹，包括他一位十几岁的表妹是他的众多妻子之一，以及酗酒、酒驾、药物上瘾、与政府就欠税问题发生争执等。

杰瑞李路易斯生前唱红Great Balls of Fire和Whole Lotta Shakin' Goin' On等金曲。他1986年入选摇滚名人堂；2005年获颁葛莱美（Grammy）终身成就奖。

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