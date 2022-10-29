波兰强化能源安全 交美国西屋兴建首座核电厂

（法新社28日电） 俄乌战争让波兰与俄罗斯的关系趋于紧张，波兰为加强能源安全，决定兴建国内首座核电厂，并在今天宣布核电厂将交给美国的西屋公司（Westinghouse）打造。

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西屋击败法国电力集团（EDF）、韩国水力核能电力公司（KHNP）等竞争对手，拿下价值数十亿欧元的合约，但波兰表示，未来可能还有其他与核子有关的标案。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）在推特（Twitter）上写道：「我们证实，我们的核能计画将采用西屋可靠、安全的技术。」

莫拉维茨奇表示，这项决定将于11月2日于华沙举行的内阁会议上正式通过。

美国能源部长葛兰何（Jennifer Granholm）对波兰的声明表达欢迎，她在推特上写道：「为了后代子孙，这是强化我们与波兰关系的重大一步。」

她在一段影片中说：「我认为这向俄罗斯发出一个明确讯息：大西洋联盟团结一致，使能源供应多样化…并抵制俄罗斯将能源武器化的手段。」

葛兰何表示，波兰选择交给西屋的合约，是「他们400亿元核子计画的第1部分」，但没有具体说明投资总额。

一名不愿透露姓名的美国高阶政府官员仅说，这笔交易价值「数十亿元」，将创造「数以千计的高薪工作」。

这名官员说：「这是一笔大交易，因为这不仅是一项商用能源计画，也关乎我们如何定义未来数十年相互依存的安全。」

© 2022 AFP